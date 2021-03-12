12 Марта 2021
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ключи от квартиры (2017) | Фото: Oren1.ru

В Сургуте родным погибших в пожаре детей дадут новое жильё

Маме и бабушке погибших в пожаре детей выделят новое жильё. Также помощь окажет администрация, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Администрация Сургута выражает соболезнования семье погибших. Вопрос дальнейшего размещения мамы и бабушки, которая сейчас находится в городе, решён. Им дадут квартиру из маневренного фонда, она готова к заселению. Есть договоренность с руководителем кыргызской диаспоры в Сургуте об оказании дополнительной помощи семье. При необходимости будут приняты дополнительные решения об оказании помощи семье", - сказал глава управления по делам ГО и ЧС мэрии Олег Пухтеев.

Напомним, утром 11 марта в одном из жилых домов по улице Брусничная в СОТ "Здоровье" в Сургуте произошёл пожар, унесший жизни двух детей: брата и сестры шести и восьми лет. Дети были дома одни и не смогли выбраться из горящего строения. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 9.22, спустя 18 минут на место прибыло семь единиц техники и 22 сотрудника пожарно-спасательного подразделения. На тот момент строение уже полностью было охвачено пламенем, произошло обрушение кровли. Ликвидировать открытое горение удалось только в 10.09. В управлении СКР организована проверка трагедии. Оба тела были обнаружены в одной из комнат без внешних признаков насильственной смерти. По словам очевидцев, мать погибших утром ушла в торговый центр.

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В Сургуте родным погибших в пожаре детей дадут новое жильё

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Теги: пожар, дети, гибель, СОТ Здоровье



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