Три кандидата в главы Перми не предоставили полный пакет документов

Три кандидата в главы Перми не предоставили полный пакет документов. Об этом сообщает telegram-канал "Новый компаньон".

Речь идет об общественнике Денисе Галицком, политологе Виталии Ковине и пенсионерке Галине Широковой. Решение о допуске или не допуске кандидатов к участию в конкурсе конкурсная комиссия примет сегодня.

Ранее документы на конкурс по отбору главы Перми подали 13 человек. Среди них: исполняющий полномочия главы Перми Алексей Демкин, депутат Пермской думы от КПРФ Геннадий Сторожев, депутат заксобрания Пермского края от ЛДПР Александр Григоренко, председатель совета директоров Краснокамского завода металлических сеток Эдуард Хайруллин и координатор Пермского штаба Алексея Навального Сергей Ухов.

Сам конкурс состоится 18 марта. По его итогам комиссия выберет не менее двух претендентов. Главой станет тот, кого поддержит большинство депутатов. Инаугурация нового руководителя Перми запланирована на 26 марта.