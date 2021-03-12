Глава Минздрава Словакии уходит в отставку на фоне скандала со "Спутником V"

Министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи уйдет в отставку из-за скандала вокруг поставок в страну российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Ранее представители правых партий из правящей коалиции Словакии потребовали отправить в отставку премьер-министра республики Игоря Матовича, который инициировал поставку в страну этого препарата.

Однако противодействие со стороны словацкого президента Зузаны Чапутовой заставило их добиваться увольнение министра здравоохранения республики, который одобрил применение "Спутника V".

В противном случае инициаторы требования угрожали разорвать коалицию, сообщает Regnum.

Ранее некоторые политики страны раскритиковали закупку российской вакцины, после этого Игорь Матович получил от производителей предложение об отмене договора без каких-либо санкций. Однако премьер отказался это делать, заявив, что Словакия нуждается в вакцине "Спутник V".

Словакия получила первую партию российской вакцины "Спутник V" 1 марта до регистрации препарата в ЕС. 4 марта Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало экспертизу "Спутника V".