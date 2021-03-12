12 Марта 2021
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Спорт В России Пермский край
сноукайтинг, уралкалий, спорт (2021) | Фото: пресс-служба ПАО &quot;Уралкалий&quot;

"Уралкалий" снова стал генеральным спонсором чемпионата России по сноукайтингу "Строгановская миля-2021"

В Усолье в Пермском крае проходит XII чемпионат России по сноукайтингу «Строгановская миля-2021», передает корреспондент Накануне.RU.

сноукайтинг, уралкалий, спорт(2021)|Фото: пресс-служба ПАО "Уралкалий"

С 11 по 14 марта в акватории реки Камы при поддержке «Уралкалия» проходит зимний праздник спорта. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ПАО "Уралкалий" , в чемпионате всего примут участие около 70 спортсменов из России и ближнего зарубежья, в том числе победители и призеры российских и международных соревнований.

сноукайтинг, уралкалий, спорт(2021)|Фото: пресс-служба ПАО "Уралкалий"

Спортсменам предстоят испытания по дисциплинам «курс-рейс» и «фристайл».

сноукайтинг, уралкалий, спорт(2021)|Фото: пресс-служба ПАО "Уралкалий"

Стоит отметить, что в рамках чемпионата будут организованы бесплатные мастер-классы для всех желающих по управлению кайтом. Предусмотрена и программ для зрителей. Будут работать выставочные экспозиции в музейных комплексах «Палаты Строгановых», «Дом Брагина» и «Дом-музей князей Голицыных» с учетом соблюдения требований Роспотребнадзора по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

спорт, уралкалий, строгановская миля(2021)|Фото: пресс-служба ПАО "Уралкалий"

Вера Поморцева, руководитель направления по взаимодействию с органами власти ПАО «Уралкалий», отмечает: "Уралкалий" традиционно поддерживает инициативы, связанные с развитием активного образа жизни среди молодёжи, выступает за популяризацию массового спорта, а также помогает в проведении различных спортивных соревнований в Березниках и Соликамске. «Строгановская миля» является одним из самых любимых и зрелищных мероприятий и привлекает любителей зимних видов спорта со всей России".

сноукайтинг, уралкалий, спорт(2021)|Фото: пресс-служба ПАО "Уралкалий"

Cноукайтинг — это зимний вид спорта, где для передвижения на лыжах или сноуборде используется специальный парус (кайт). С 2016 года объем финансовой поддержки «Уралкалия» на проведение соревнований по сноукайтингу превысил 2 млн рублей.

сноукайтинг, уралкалий, спорт(2021)|Фото: пресс-служба ПАО "Уралкалий"

Помимо «Строгановской мили», «Уралкалий» оказывает поддержку Усолью в организации международного фестиваля «Звоны России», соревнований парусных судов «Строгановская регата», конно-спортивных состязаний «Строгановская верста» и других социально значимых мероприятий.

уралкалий, строгановская миля, дети(2021)|Фото: пресс-служба ПАО "Уралкалий"

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"Уралкалий" снова стал генеральным спонсором чемпионата России по сноукайтингу "Строгановская миля-2021"

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Теги: сноукайтинг, уралкалий, строгановская миля



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