Епархия: богослужения в Среднеуральском монастыре являются беззаконием

На сегодняшний день в Среднеуральском женском монастыре нет ни одного священника, который имеет право проводить богослужения. Об этом заявил руководитель и духовный наставник православной службы милосердия Екатеринбургской епархии, протоиерей Евгений Попиченко.

Напомним, 26 января сотрудники ОМОН, нагрянувшие ночью в Среднеуральский монастырь, начали вывозить некоторых мужчин, якобы не имеющих документов. Как сообщали сторонники бывшего схиигумена Сергия, сам монастырь, как и кельи, силовики обыскивали по два-три раза.

Впоследствии задержанных отпустили. Позже стало известно, что правоохранители искали в обители отца Силуана, подозреваемого в разбойном нападении и убийстве трех человек. По версии следствия, Силуан является на самом деле 47-летним Андреем Кузнецовым, разыскиваемым за эти преступления с 2001 года. Мужчина долгие годы скрывался и несколько раз менял имя.

Как рассказал Евгений Попиченко на пресс-конференции в пятницу, на сегодняшний день в Среднеуральском монастыре нет ни одного священника, который законно и в рамках канонов церкви может совершать богослужения.

"И все, что там сейчас совершается - является беззаконием. Эти службы не имеют ни канонического права, ни благодатного. Это самодеятельность, и если она в таком виде продолжается, то можно сказать, что службы не совершаются. Это просто театр", - заявил протоиерей, отвечая на вопрос Накануне.RU о том, как в монастыре будут идти богослужения во время предстоящего Великого поста.

На этой неделе стало известно, что за помощь в розыске отца Силуана в полиции назначили награду в 1 миллион рублей.