Таиланд вслед за Данией и Норвегией приостановил вакцинацию препаратом от AstraZeneca

Таиланд отложил вакцинацию препаратом от AstraZeneca из-за отказа от вакцины в нескольких европейских странах.

Ожидалось, что первую прививку под прицелом камер сделает премьер-министр королевства Прают Чан-О-Ча, но внезапно мероприятие отменили, вместо него созвали пресс-конференцию с представителем министерства здравоохранения.

"Прививки должны быть безопасным для тайнцев, мы не должны торопиться", - заявил советник национального комитета по вакцинам против Covid-19 Пиясакол Саколсатаядорн. Он добавил, что "хотя качество вакцины от AstraZeneca хорошее, некоторые страны взяли паузу, мы поступим так же".

Напомним, накануне стало известно, что вакцинацию препаратом от AstraZeneca приостановили Дания, Норвегия и Исландия. Чуть ранее Австрия отказалась от использование вакцины из одной определенной партии – после того, как 49-летняя медсестра умерла от "серьезных проблем со свертываемостью крови" через несколько дней после вакцинации. Так появилось предположение, что вакцинация может коррелировать с образованием тромбов, хотя убедительных доказательств этого пока нет.

Тайский вирусолог Йонг Пувараван на пресс-конференции добавил, что Таиланд будет ждать выводов Дании и Австрии о безопасности вакцины. "Мы отложим вакцинацию, чтобы узнать, являются ли случаи с тромбообразованием побочным эффектом всей вакцины или только конкретной партии", - заявил эксперт, добавив, что партия препарата, полученная Таиландом, была произведена в Азии.

В феврале Таиланд уже начал вакцинацию китайским препаратом Sinovac.