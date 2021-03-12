Таиланд вслед за Данией и Норвегией приостановил вакцинацию препаратом от AstraZeneca

12 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Госдума приняла закон о "вынужденной коррупции"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество За рубежом
Вакцина от COVID-19 от AstraZeneca и Оксфордского университета. (2021) | Фото: astrazeneca.com

Таиланд вслед за Данией и Норвегией приостановил вакцинацию препаратом от AstraZeneca

Таиланд отложил вакцинацию препаратом от AstraZeneca из-за отказа от вакцины в нескольких европейских странах.

Ожидалось, что первую прививку под прицелом камер сделает премьер-министр королевства Прают Чан-О-Ча, но внезапно мероприятие отменили, вместо него созвали пресс-конференцию с представителем министерства здравоохранения.  

"Прививки должны быть безопасным для тайнцев, мы не должны торопиться", - заявил советник национального комитета по вакцинам против Covid-19 Пиясакол Саколсатаядорн. Он добавил, что "хотя качество вакцины от AstraZeneca хорошее, некоторые страны взяли паузу, мы поступим так же".

Напомним, накануне стало известно, что вакцинацию препаратом от AstraZeneca приостановили Дания, Норвегия и Исландия. Чуть ранее Австрия отказалась от использование вакцины из одной определенной партии – после того, как 49-летняя медсестра умерла от "серьезных проблем со свертываемостью крови" через несколько дней после вакцинации. Так появилось предположение, что вакцинация может коррелировать с образованием тромбов, хотя убедительных доказательств этого пока нет.

Тайский вирусолог Йонг Пувараван на пресс-конференции добавил, что Таиланд будет ждать выводов Дании и Австрии о безопасности вакцины. "Мы отложим вакцинацию, чтобы узнать, являются ли случаи с тромбообразованием побочным эффектом всей вакцины или только конкретной партии", - заявил эксперт, добавив, что партия препарата, полученная Таиландом, была произведена в Азии.

В феврале Таиланд уже начал вакцинацию китайским препаратом Sinovac.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Таиланд вслед за Данией и Норвегией приостановил вакцинацию препаратом от AstraZeneca

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: таиланд, вакцинация, astrazeneca



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети