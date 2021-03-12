В Челябинской области за сутки скончались 11 человек с COVID-19

В Челябинской области за сутки подтвержден 141 случай COVID-19, 11 человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 54 тыс. 51 человека.

В настоящий момент в регионе 5 тыс. 78 заболевших. За сутки выписаны 156 человек, всего в регионе выздоровели 46 тыс. 761 пациент.

За прошедшие сутки умерло 11 человек, из них девять от коронавируса. Еще у двух человек COVID-19 был сопутствующим заболеванием.