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Происшествия Свердловская область
аукционный молоток (2018) | Фото: Cryptonovosti.com

"Пятерочка" выплатит 130 тысяч рублей жительнице Каменска-Уральского за падение на скользком крыльце

Красногорский районный суд Каменска-Уральского обязал "Пятерочку" выплатить 130 тыс. руб. местной жительнице, которая поскользнулась на крыльце магазина. Женщине диагностировали закрытый перелом наружной и внутренней лодыжек левой голени и подвывих стопы. Инцидент произошел 31 декабря 2019 г.

Татьяна обратилась с гражданским иском к ООО "Агроторг", обвинив ответчика в неисполнении своих обязанностей по обеспечению безопасности здания магазина для покупателей. За это пострадавшая требовала взыскать 1 млн руб. в качестве компенсации морального вреда, а также 30 тыс. руб. за оплату услуг представителя и расходы по оплате госпошлины.

Требования жительницы Каменска-Уральского были удовлетворены частично: с ответчика балы взыскана компенсация морального вреда – 100 тыс. руб. и расходы на оплату слуг представителя и госпошлину – 30 тыс. руб.

В свою очередь ООО "Агроторг" не согласился с решением суда и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, по мнению ответчика, Татьяна не доказала, что упала именно на крыльце магазина, а также то, что крыльцо было скользким и небезопасным для покупателей. Помимо этого ООО "Агроторг" посчитал размер взысканной суммы чрезмерно завышенным.

Повторно рассмотрев материалы дела и оценив показания истца и свидетелей, Свердловский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменений.

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"Пятерочка" выплатит 130 тысяч рублей жительнице Каменска-Уральского за падение на скользком крыльце

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Теги: крыльцо, падение, Пятерочка, суд, Каменск-Уральский



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