КСП выявила нарушения в деятельности фонда капремонта Челябинской области

Контрольно-счетная палата региона выявила нарушения в деятельности регионального оператора капремонта Челябинской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Проверка была проведена по поручению губернатора Алексея Текслера.

Аудиторы проверили использование средств на общую сумму 577 млн руб. В ходе проверки фонда нецелевого использования бюджетных средств не установлено. Вместе с тем, выявлены неэффективные расходы и признаки некачественного управления деятельностью фонда.

Так, показатели производственного плана на 2018, 2019 не выполнены. Анализ причин невыполнения не проводился. Фондом не проводится работа по привлечению новых подрядных организаций, что негативно влияет на выполнение плановых показателей по капитальному ремонту и его качество. Размер дебиторской задолженности собственников растет и за девять месяцев 2020 года превышает размер поступивших взносов за капитальный ремонт.

"Неограниченно широкие полномочия по распоряжению собственными доходами создали систему задвоения премиальных и стимулирующих выплат, заинтересованности в некачественном выполнении работ подрядчиками и взыскании штрафных санкций", - говорится в отчете.

Так, выплаты в сумме 4,2 млн руб. и расходы в размере 498 тыс. руб. были направлены на подарки, премии, расходы на мероприятия.

"Не отвечает принципу результативности и эффективности использования бюджетных средств, в сумме 1 186,05 тыс. рублей, из них 118,35 тыс. рублей премиальные выплаты Генеральному директору без соответствующего приказа учредителя, которые в ходе проверки возвращены со счета для ведения хозяйственной деятельности фонда", - говорится в документе.

От гендиректора фонда потребовали устранить нарушения. Отчет направлен губернатору, в ЗСО и прокуратуру.

Алексей Текслер по итогам проверки дал ряд поручений. Вице-губернатору Сергею Шалю поручено обеспечить устранение выявленных нарушений и усилить контроль за деятельностью регоператора.

Первому заместителю губернатора Виктору Мамину поручено рассмотреть вопрос эффективности управления регоператора и представить предложения по изменению устава и полномочий органов управления фонда.