В России впервые с 2003 года сократилась ожидаемая продолжительность жизни

В России из-за эпидемии коронавируса на два года снизилась ожидаемая продолжительность жизни, пишет РБК со ссылкой на документ правительства.

Сокращение произошло впервые с 2003 года и составила 71,1 лет. Снижение показателя объясняется избыточной смертностью, которая за год превысила 320 тысяч человек.

По текущему прогнозу, вернуться к уровню, который был до эпидемии, страна сможет только в 2024 году, это говорит об отставании от планового повышения этого показателя.

Согласно указу, подписанному подписанный президентом Владимиром Путиным в июле, к 2030 году ожидаемая продолжительность жизни в России должна составить 78 лет.

В октябре Путин поручил учитывать коронавирус при планировании ожидаемой продолжительности жизни.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Правительство продемонстрировало свою неадекватность в новом проекте единого плана по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, куда, уже зная о существенном росте смертности в 2020 году, заложило плановый показатель ОПЖ на 2020 год на прошлогоднем уровне 73,3 года. Это невозможно, так как ОПЖ напрямую зависит от уровня смертности во всех возрастах и, соответственно, от общей смертности. При ее росте она снижается. А в 2020 году в России можно ожидать роста смертности минимум на 10%, что станет наибольшим с начала 1990-х.