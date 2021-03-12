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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина
офис &quot;Мотор Сич&quot;, Запорожье, Украина (2019) | Фото: dsnews.ua

Украина намерена отобрать у китайцев завод "Мотор Сич"

Стратегический завод "Мотор Сич", на котором производят двигатели и другое оборудование для авиации, отберут у китайцев и национализируют. Об этом заявил спикер СНБО Украины Алексей Данилов.

Напомним, недавно украинский президент Владимир Зеленский ввел санкции против китайца Ван Цзина - ключевого акционера компании Skyrizon, которая является акционером "Мотор Сичи", а также других компаний-инвесторов. Причем к указу есть и засекреченное приложение. Зеленский заверил американцев, что не позволит китайцам купить завод.

Как заявил Данилов, завод будет отобран "законным, конституционным способом в ближайшее время", а те люди, которые вкладывались в это предприятие, получат компенсацию. Все это делается в интересах безопасности Украины. Законопроект будет внесен в Раду в ближайшие дни.

Примечательно, что 15 января санкции против Skyrizon ввели США, которые требуют от Киева не отдавать завод Китаю.

Бывший собственник завода Вячеслав Богуслаев заявил, что китайцы его обманули. Ван Цзин, в свою очередь, назвал действия Киева предательством и оплатой злом на добро.

При этом Богуслаев и против национализации предприятия. Он считает, что нужно просто договориться с китайцами по-хорошему.

В декабре Китай уже подал иск в международный арбитраж на 3,5 млрд долларов.

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Украина намерена отобрать у китайцев завод "Мотор Сич"

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Теги: Украина, Китай, Мотор Сич



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