12 Марта 2021
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посёлок Рудный, школа номер 34 (2019) | Фото: Накануне.RU

РМК объявила о старте конкурса детских социальных проектов

"Русская медная компания" объявила о старте пятого сезона конкурса детских социальных проектов "Измени свой город к лучшему". Свои инициативы представят школьники из двенадцати населенных пунктов Свердловской, Челябинской и Оренбургской областей, а также Хабаровского края, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

На конкурс принимаются проекты в сфере культуры, спорта, здравоохранения или образования, инициативы, связанные с развитием инфраструктуры, охраной окружающей среды или благоустройством территорий.

Конкурсная комиссия будет учитывать степень их проработки, актуальность и практическую пользу для местных жителей. Защита проектов пройдет в апреле. По ее итогам будут выбраны 12 победителей – по одному в каждом населенном пункте. Авторы проектов получат грант в размере 350 тысяч рублей на реализацию своей идеи.

"Уровень проработки проектов, их техническая и экономическая составляющие растут с каждым годом, как и подготовка выступлений ребят. Мы уверены, что будем наблюдать эту тенденцию и в юбилейный для конкурса год. Участвуя в конкурсе, школьники не только приобретают ценный опыт проектной работы и публичных выступлений, но и решают реальные проблемы территорий", считает вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова.

Отметим, что первый конкурс РМК "Измени свой город к лучшему" состоялся в 2017 году. За это время были выданы гранты на сумму около 18 млн рублей. Благодаря этому на территориях присутствия РМК появились современные спортивные площадки, были оборудованы места и созданы условия для дополнительных занятий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, благоустроены территорий поселений, отреставрированы монументы и памятники.

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РМК объявила о старте конкурса детских социальных проектов

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Теги: РМК, конкурс, проекты, школьники,



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