"Усольехимпром" попытался оспорить решение о взыскании 1,3 млрд рублей компенсации

Компания "Усольехимпром" попыталась оспорить решение о взыскании с нее 1,3 млрд рублей компенсации за вред окружающей среде.

В декабре Арбитраж Иркутской области полностью удовлетворил иск межрегионального управления Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории. Но конкурсный управляющий ответчика – ООО "Усольехимпром" попытался обжаловать решение.

Четвертый арбитражный апелляционный суд оставил вердикт первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения, передает Regnum.

В августе с "Усольехимпрома" было взыскано свыше 139 млн рублей ущерба, причиненного загрязнением реки Ангара .

Напомним, ранее в Росприроднадзоре заявили о необходимости госпрограммы по рекультивации территории завода "Усольехимпром", который был признан банкротом в 2017 г. Как отметила глава надзорного ведомства Светлана Радионова, в ином случае может произойти глобальная экологическая катастрофа, соизмеримая с аварией на ЧАЭС.