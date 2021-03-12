Новый тип птичьего гриппа, вероятно, скоро мутирует и будет передаваться от человека человеку - Попова

Выявленный в феврале у нескольких россиян новый тип птичьего гриппа A(H5N8), вероятно, в скором времени мутирует и сможет передаваться от человека человеку, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Прогноз о том, что это случится, имеет достаточно высокую степень вероятности. Это, скорее всего, случится. <...> Но мы увидели это раньше, чем наступила беда", - заявила Попова в интервью ТАСС. По словам главного санитарного врача России, есть время для подготовки к такому развитию событий – надо разработать тесты и создать вакцину.

По ее словам, выявление этого вируса у людей стало "открытием мирового уровня" и закономерным результатом работы всей системы санитарно-эпидемиологического надзора.