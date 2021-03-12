Водолазы обследуют дно Оби, где произошло возгорание

Группа гидрографов обследуют рельеф дна реки Обь, где 6 марта произошло возгорание. Об этом сообщил генеральный директор АО "СибурТюменьГаз" Александр Тепляков в ходе заседания комиссии по ЧС у губернатора ХМАО Натальи Комаровой.

По его словам, бригада водолазов прибыла в Нижневартовск еще 9 марта и до вчерашнего дня проходила подготовку к работе по изучению подводной части трубы, где и произошла утечка углеводородов. Тепляков также отметил, что после аварии ведутся и другие работы. В частности Ростехнадзор совместно с представителями иных надзорных органов работают, в том числе, и с технической документацией, которую предоставляет предприятие.

Напомним, 6 марта произошло возгорание на резервном подводном переходе через реку Обь протяженностью 1,5 км, являющемся частью системы продуктопровода ШФЛУ от Губкинского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на Ямале до Южно-Балыкского ГПЗ в Югре. По состоянию на 11.00 9 марта, остаточное давление на участке составляет 0,05 МПа, выжиг в амбарах прекращен, участок отсечён, линейные краны закрыты.

Помимо проверок Ростехнадзора, в котором усомнились, что авария не нанесла ущерба окружающей среде, воздействие, оказанное на рыб, оценивает и Росрыболовство. Так, вчера Рыбоохрана Югры опровергла причастность возгорания Оби к гибели фауны в реке. Также на месте работают представители Росприроднадзора, прокуратуры и других ведомств.

Позже стало известно, что авария на продуктопроводе "СибурТюменьГаза" случилась за две недели до возгорания реки.