Новак обсудил с Натальей Комаровой вопросы нефтегазового комплекса региона

Заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак провёл рабочую встречу с губернатором Югры Натальей Комаровой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе кабмина.

На встрече стороны обсудили вопросы рационального использования попутного нефтяного газа на мобильной системе утилизации в качестве источника энергии, правовые вопросы и вопросы экологии транспортировки нефти и газа. Особое внимание было уделено исполнению поручения президента России Владимира Путина по поддержке добычи нефти на обводнённых месторождениях и месторождениях вязкой нефти, в том числе находящихся на территории автономного округа.

Также Новак и Комарова обсудили организацию работы и поддержку Международного молодёжного научно-практического форума "Нефтяная столица", который должен пройти в Югре в этом месяце.