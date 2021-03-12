12 Марта 2021
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Александр Новак, Наталья Комарова, рабочая встреча (2021) | Фото: government.ru/news

Новак обсудил с Натальей Комаровой вопросы нефтегазового комплекса региона

Заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак провёл рабочую встречу с губернатором Югры Натальей Комаровой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе кабмина.

На встрече стороны обсудили вопросы рационального использования попутного нефтяного газа на мобильной системе утилизации в качестве источника энергии, правовые вопросы и вопросы экологии транспортировки нефти и газа. Особое внимание было уделено исполнению поручения президента России Владимира Путина по поддержке добычи нефти на обводнённых месторождениях и месторождениях вязкой нефти, в том числе находящихся на территории автономного округа.

Александр Новак, Наталья Комарова, рабочая встреча(2021)|Фото: government.ru/news

Также Новак и Комарова обсудили организацию работы и поддержку Международного молодёжного научно-практического форума "Нефтяная столица", который должен пройти в Югре в этом месяце.

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Новак обсудил с Натальей Комаровой вопросы нефтегазового комплекса региона

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Теги: нефтегазовый комплекс, Наталья Комарова, Александр Новак



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