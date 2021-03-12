В Анапе огнем охвачен восьмиэтажный жилой дом

В Анапе горит жилой восьмиэтажный многоквартирный дом на улице Лазурной. Сообщение о возгорании пришло в четыре утра.

"Происходит возгорание на мансардном этаже восьмиэтажного жилого дома, существует угроза распространения пожара, объявлен повышенный ранг пожара. Производится эвакуация населения . Организована работа звеньев газодымозащитной службы, поданы стволы тушения. На месте работает штаб пожаротушения", - говорится в сообщении пресс-службы краевого управления МЧС.

В семь утра площадь пожара составляла уде 1500 кв. м., пожарным пришлось использовать высотную технику. Также были подготовлены пункты временного размещения для эвакуированных.

Пожар тушат уже более 130 человек и более 30 единиц техники.