Авария в Югре, из-за которой загорелась Обь, произошла за две недели до возгорания

Авария на продуктопроводе "СибурТюменьГаза", из-за которой в начале марта произошло возгорание Оби в Нижневартовском районе Югры, случилась в середине февраля. Об этом сообщил в группе в Facebook "Общественный контроль экологических аварий" руководитель программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, 6 марта произошло возгорание на подводном продуктопроводе "Сибура" с дальнейшем горением реки. Свои проверки ведут различные надзорные ведомства. По предварительным данным Ростехнадзора, в аварийном участке могло находиться порядка 700 тонн ШФЛУ. Воздействие, оказанное в результате ЧП на рыб, оценит Росрыболовство. Также на месте работают представители Росприроднадзора, прокуратуры и других ведомств.

"Из-за аварии, случившейся 6 марта на продуктопроводе "СибурТюменьГаз" на подводном переходе через Обь в районе Нижневартовска, проведён анализ космических изображений. Изучение мультиспектральных изображений района прорыва продуктопровода до аварии показывает наличие на фоне льда пятен светлого тона, начиная с 18 февраля. Это можно интерпретировать так, что утечка происходила более, чем за две недели до возгорания. При этом датчики падения давления ничего не показывали", - уточнил Книжников.

Расстояние от места прорыва и горения до населенных пунктов не 44 км, как говорилось в пресс-релизе "Сибура" от 6 марта, а много меньше, уточнил эксперт.

"До жилых кварталов в Нижневартовске – около 11 км, до ближайших жилых домов в Солнечном поселке – 8 км, до ближайших садовых участков – 3-4 км", - написал Книжников, прикрепив к публикации видео.

Возгоранием Оби в Югре заинтересовались и в Госдуме. Её депутат (а в прошлом – представитель парламента Югры) Евгений Марков взял на контроль расследование обстоятельств возгорания в автономии Оби. Он написал соответствующее письмо главе "Сибура" Михаилу Карисалову.

"Из-за масштабной аварии на подводном участке трубопровода АО "Сибуртюменьгаз" направил письмо председателю правления, генеральному директору ООО "Сибур" Михаилу Карисалову. Взрыв охватил площадь более 1 тыс. "квадратов". На данном этапе важно объективно оценить ущерб, нанесенный аварией. Последствия могут быть плачевными – загрязнение главной водной артерии Сибири, уничтожение водных биоресурсов и нарушение экосистемы", - написал Марков в Instagram.

Аналогичная чрезвычайная ситуация, приравненная к экологической катастрофе, произошла почти год назад в Норильске, и была вызвана утечкой нефтепродуктов в арктической зоне.

"Запросил информацию по данному вопросу от "Сибура". Необходимо выяснить причины произошедшей аварии, а также предпринять все возможные меры по ликвидации ее последствий. Экологический аспект влияет на жизнь всех граждан нашей планеты и имеет первоочередное значение для человечества. Держу вопрос на контроле", - подытожил политик.