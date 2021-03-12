Попова: Переболевшие COVID-19 не смогут заразиться "британским штаммом"

Жители России, которые переболели COVID-19, не смогут заразиться коронавирусом с так называемым британским штаммом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Также это относится к тем, кто получил вакцину от коронавируса, добавила она.

"Антитела, которые есть в их крови, нейтрализуют как привычный штамм, референс, так и британский", - цитирует Попову Regnum.

Напомним, в декабре в Великобритании выявили новый штамм коронавируса, который считается более заразным. 10 января первый случай "британского" штамма коронавируса выявили в России. Его обнаружили у россиянина, который вернулся из Великобритании.

Разработчики отечественных вакцин заявляли, что их препараты должны защитить россиян от британского штамма.