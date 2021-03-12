Во время паводка власти Югры готовы переселить 6 тысяч людей из 48 населенных пунктов

В период весеннего паводка правительство Ханты-Мансийского автономного округа готово переселить более 6 тыс. людей. Об этом рассказала глава округа Наталья Комарова во время совещания с уральским полпредом Владимиром Якушевым.

Губернатор отметила, что в зоне подтопления может оказаться 48 населенных пунктов в 13 муниципальных образованиях. Для того, чтобы обеспечить безопасность жителям региона, определено 58 пунктов временного размещения, которые способны вместить в себя около 13 тыс. человек. На случай чрезвычайных ситуаций в окружном бюджете предусмотрены средства, однако, сколько власти Югры потратят на переселение – пока неизвестно.

На территории ХМАО-Югры создана автоматизированная система централизованного оповещения населения, очередная проверка которой состоялась 3 марта. По словам Комаровой, регион готов к периоду весенне-летнего половодья. Власти также готовы оперативно решать все возникающие проблемные вопросы, однако в приоритете стоят те, которые касаются защиты граждан.