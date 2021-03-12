12 Марта 2021
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Экономика За рубежом
Джо Байден (2020) | Фото: twitter.com/joebiden

Байден подписал закон о прямых выплатах американцам в размере $1400

Президент США Джо Байден подписал пакет антикризисных мер для экономики и граждан. Общий объем мер поддержки составляет $1,3 трлн. В среду документ получил одобрение палаты представителей США.

Пакет предусматривает $400 млрд на прямые выплаты гражданам: практически все американцы получат на руки $1400 в качестве разовой помощи. Еще $350 млрд направят правительствам штатов и местным властям, на расширение налоговых льгот на детей и увеличение вакцинирования от коронавируса.

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Байден подписал закон о прямых выплатах американцам в размере $1400

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Теги: джо байден, прямые выплаты, американцы, антикризисные меры



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