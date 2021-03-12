Байден подписал закон о прямых выплатах американцам в размере $1400

Президент США Джо Байден подписал пакет антикризисных мер для экономики и граждан. Общий объем мер поддержки составляет $1,3 трлн. В среду документ получил одобрение палаты представителей США.

Пакет предусматривает $400 млрд на прямые выплаты гражданам: практически все американцы получат на руки $1400 в качестве разовой помощи. Еще $350 млрд направят правительствам штатов и местным властям, на расширение налоговых льгот на детей и увеличение вакцинирования от коронавируса.