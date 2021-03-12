Фургалу готовят обвинение в мошенничестве, - СМИ

Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, которого обвиняют в организации убийств, готовят обвинение в мошенничестве, пишет "Коммерсантъ".

По данным издания, досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой заключил близкий к экс-губернатору человек — Николай Шухов, адвокат, ранее возглавлявший его избирательный штаб и управлявший частью активов.

Шухов обвиняется в мошенничестве на заводе "Амурсталь". В СКР полагают, что юрист подтвердит предположения о том, что финансовые махинации на предприятии могли совершаться под руководством Фургала или в его интересах.

В декабре уже сообщалось, что Следственный комитет проверяет причастность Фургала к мошенничеству на предприятии "Амурсталь", совладельцем которого была супруга экс-губернатора.

По данному делу следственная группа центрального аппарата СК, работающая в Комсомольске-на-Амуре, задержала трех подозреваемых, двое из них являлись местными депутатами, ранее управлявшими предприятием, все они были арестованы судом.

5 марта Следственный комитет заявил о завершении всех следственных дел в рамках уголовного дела в отношении Сергея Фургала об организации убийств предпринимателей.