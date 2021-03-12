12 Марта 2021
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полиция, МВД, отдел (2018) | Фото: Накануне.RU

Полицию Асбеста возглавил подполковник из Екатеринбурга

Полицию уральского города Асбест возглавил подполковник Сергей Бурдин.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, до этого Бурдин занимал пост замначальника ОП №9 УМВД по Екатеринбургу. Новый руководитель уже представлен личному составу. В официальной церемонии приняли участие заместитель начальника регионального Главка полиции генерал-майор внутренней службы Петр Кривегин, замглавы Асбестовского городского округа Екатерина Волкова, прокурор муниципалитета старший советник юстиции Валерий Толмачев, председатель суда Александр Вознюк, руководитель районного СК Аркадий Шишкин и другие высокие гости.

Подписанный начальником ГУ МВД области генерал-лейтенантом полиции Александром Мешковым приказ о назначении озвучил руководитель кадровой службы Главка Владимир Тиряев.

Сергей Бурдин(2021)|Фото: В.Н. Горелых

"Подполковник Бурдин поблагодарил за оказанное высокое доверие. Среди приоритетных задач, стоящих перед ним - активизация работы по укомплектованию подразделения и повышение эффективности оперативно-служебной деятельности по борьбе с преступностью и профилактике правонарушений, а также сплочение коллектива отдела и нацеливание его на более надежную защиту жителей Асбеста от криминала", - отметил полковник Горелых.

Сергей Бурдин родился в 1980 году. В органах внутренних дел служит с 1997 года, а в 2001 году окончил Уральский юридический институт. Бурдин прошел путь от участкового уполномоченного полиции до заместителя начальника отдела полиции №9 УМВД по Екатеринбургу. Женат, воспитывает двух детей.

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Полицию Асбеста возглавил подполковник из Екатеринбурга

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Теги: Асбест, Бурдин, полиция, Екатеринбург



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