"Ласточку" признали лучшим поездом на сети РЖД

Поезда "Ласточка", выпускаемые на "Уральских локомотивах" (совместное предприятие Группы Синара и компании "Сименс"), признали лучшими на сети РЖД. Таково мнение самих пассажиров, которые в течение года оставляли отклики на портале Tutu.ru.

"Ласточка" – это первый российский скоростной электропоезд, развивающий конструкционную скоростью 160 км/ч. Он может работать в морском климате и в диапазоне температур от минус 40 до плюс 40 градусов. В поезде установлена система кондиционирования и обеззараживания, внедрены решения, повышающие комфорт пассажиров и учитывающие потребности людей с ограниченными возможностями. Компоновка зон входа и выхода в вагонах поезда учитывает различную высоту российских посадочных платформ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе холдинга "Синара – Транспортные Машины", "Ласточки" лидируют в предпочтениях пользователей согласно их откликам. По мнению 100 тыс. пассажиров, эти поезда заняли все три верхние строчки, а всего "Ласточки", следующие по разным маршрутам, представлены на 5 из 20 строчек рейтинга.

В первой строчке рейтинга расположился путь, соединяющий Ростов-на-Дону и Новороссийск. Маршруты Екатеринбург–Курган, Санкт-Петербург–Бологое заняли вторую и третью позиции соответственно.

Голосующим также предлагалось оценить поезд и оставить отзыв о его преимуществах и недостатках после совершенной поездки. Пользователей сайта просили заострить внимание на таких параметрах, как: чистота и новизна поезда, внимательность и обходительность персонала, а также состояние санитарных блоков.

Сегодня на сети курсируют уже более 240 "Ласточек" различных модификаций, география их присутствия насчитывает 27 регионов, поезда ходят по 58 маршрутам. Специалисты предприятия при этом работают над совершенствованием техники.