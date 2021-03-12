12 Марта 2021
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Совет Федерации (2018) | Фото: nakanune.ru

Совфед призвали отклонить закон о просветительской деятельности

Клуб "1 июля", неформальное объединение академиков и член-корров РАН, выразил возмущение фактическим принятием Государственной думой закона о просветительской деятельности (в обращении принятый вариант называется "безумным"), а также тем, что думское большинство полностью проигнорировало мнения многих депутатов, квалифицированных экспертов и широкой общественности.

Клуб подчеркнул определяющую роль просветительского проекта в истории нашей страны и исключительную важность просвещения для ее будущего. В этой связи Совету Федерации предложили отклонить законопроект и организовать совместное обсуждение проблемы с руководством РАН, с тем чтобы обеспечить ведущую роль РАН и научного сообщества в государственной поддержке просветительской деятельности и научного образования.

Клуб "1 июля" сформировался из членов РАН, заявивших об отказе признать ликвидацию РАН и вступать в новую академию наук, учреждаемую вместо нее согласно законопроекту "О Российской академии наук...", поскольку сочли эту идею разрушительной для отечественной науки.

Напомним, основной идеей ограничения просветительской деятельности была борьба с искажением истории и с экстремизмом, борьба с негативной оценкой тех или иных исторических событий, а также защита системы традиционных ценностей. Между тем против законопроекта выступала Академия наук и многие общественные деятели, так как документ, по их мнению, подразумевает широкое поле для запретов.

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Совфед призвали отклонить закон о просветительской деятельности

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Теги: Совет Федерации, РАН, закон



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