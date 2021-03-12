12 Марта 2021
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Происшествия Челябинская область
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokatmuhin.ru

На Южном Урале возбуждено уголовное дело о хищении более 800 тысяч рублей при содержании гидротехнических сооружений

В Верхнем Уфалее по материалам прокурорской проверки возбуждены уголовные дела о мошенничестве и превышении должностных полномочий при содержании гидротехнических сооружений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Нарушения были выявлены в ходе проверки КСП региона.

В 2018 г. МКУ "Спецсервис" заключило муниципальные контракты с ООО "Фирма "УралПартнер" на оказание услуг по эксплуатации и содержанию гидротехнических сооружений. Круглосуточное наблюдение на объекте подрядчик не осуществлял, сооружения находились в неудовлетворительном состоянии, работники обслуживающей организации не имели соответствующей аттестации.

Однако подрядчик систематически предоставлял в МКУ акты выполненных работ.

МКУ формально проводило экспертизы условий исполнения контрактов без привлечения специализированной организации. В результате в 2019-2020 гг. неоднократно принимало и оплачивало работы, которые фактически не были выполнены.

Ущерб составил 836,5 тыс. рублей.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий лицами из числа руководства МКУ "Спецслужба", также возбуждено дело по факту хищения бюджетных средств неустановленными лицами ООО "Фирма "УралПартнер".

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На Южном Урале возбуждено уголовное дело о хищении более 800 тысяч рублей при содержании гидротехнических сооружений

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Теги: МКУ, муниципальный контракт, уголовное дело, хищение,



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