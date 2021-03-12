Песков сообщил об увеличении числа кибератак на сайт Кремля

Количество кибератак на сайт Кремля в последнее время увеличилось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"У нас там и зеркала включаются, была пара DDoS-атак, причем таких, которые у нас сделать невозможно, у нас даже никто не способен на это", - сказал Песков ТАСС.

Отвечая на вопрос о сбоях в работе сайтов Кремля и ряда госорганов 10 марта, пресс-секретарь сказал, что у него "все работало".

Напомним, Роскомнадзор объявил, что с 10 марта будет замедлять работу Twitter на территории России. Соцсеть с 2017 года игнорирует просьбы ведомства удалить опасный контент (информация о суицидах, детское порно, способы приготовления наркотиков). После этого сайты ряда государственных порталов работали с перебоями. Пользователи отмечали проблемы с доступом к сайтам Кремля, Правительства, Госдумы и Роскомнадзора.

Ранее СМИ сообщали о том, что США планируют в течение ближайших трех недель осуществить ряд кибератак на внутренние системы российских властей в ответ на приписываемую РФ хакерскую атаку через программное обеспечение фирмы SolarWinds. Издание The New York Times утверждало, что американские "контрудары" не будут очевидными, но о них узнают российское руководство, разведка и военные.