12 Марта 2021
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Политика В России
Элла Памфилова, ЦИК (2019) | Фото: ЦИК

Центризбирком сможет отзывать утративших доверие глав региональных комиссий

Центризбирком России станет вносить представление об отзыве рекомендованных им членов региональных комиссий, включая и их председателей, в случае утраты доверия или плохой работы.

Такие поправки будут внесены в проект закона об обнулении президентских сроков Владимира Путина и Дмитрия Медведева, который 11 марта был рекомендован к принятию во втором чтении.

Также избиркомам разрешат сокращать в бюллетенях информацию о кандидатах и партсписках, если их там окажется более десяти.

Отозвать члена избиркома нельзя будет в первый год его полномочий и во время избирательных кампаний. Сейчас члены региональных избиркомов могут досрочно лишиться полномочий по собственному желанию или из-за нарушения закона, пишет "Коммерсант".

Тем временем, ЦИК РФ продлила до 12 сентября временный порядок многодневного голосования. Напомним, в 2021 году 12 сентября является единым днем голосования, в ходе которого будут проводиться и выборы в Госдуму.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сообщила, что решение о количестве дней для голосования на выборах в Госдуму будет принято в июне.

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Центризбирком сможет отзывать утративших доверие глав региональных комиссий

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Теги: ЦИК, выборы



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