Генпрокуратура Украины: разоблачена схема по продаже нефтепродуктов из России

Офис генпрокурора Украины сообщил о разоблачении масштабной схемы реализации некачественных нефтепродуктов через сеть автозаправок, в том числе из России.

Топливо ввозилось в обход таможенных органов. Сумма ухода от налогов, согласно предварительным данным, составила около 240 млн гривен (более $8,5 млн).

Владельцы сети АЗС организовали незаконную схему по ввозу на Украину, том числе с территории РФ, нефтепродуктов с использованием морских судов.

В настоящее время в 13 офисных помещениях, на семи нефтебазах, 13 морских судах, 105 автозаправочных станциях и двух отделах таможенного оформления проводятся обыски.

По некоторым данным, обыски проходят на объектах сети автозаправочных станций Glusco, которую связывают с председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком, пишет издание "Коммерсант".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский решил закрыть неугодные телеканалы. Решение было принято после того, как были получены свежие результаты рейтингов, показавшие, что президентская "Слуга народа" опустилась на второе место, уступив первую строчку "Оппозиционной платформе - за жизнь" (21% против 23%).