В Евросоюзе согласовали новые санкции против россиян

Послы 27 стран—членов Евросоюза согласовали новые ограничительные меры против россиян за нарушение прав человека.

По данным источников ТАСС, санкции коснутся около 12 официальных лиц из России, а также Китая, КНДР, Эритреи, Ливии и Южного Судана.

Ограничения должны утвердить 22 марта. Речь идет о запрете на выдачу виз и замораживании активов.

2 марта Евросоюз ввел санкции в отношении должностных лиц из России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Пока в список попали четверо человек: генпрокурор Игорь Краснов; глава СК РФ Александр Бастрыкин; начальник Росгвардии Виктор Золотов; глава ФСИН Александр Калашников.