Названа дата введения демпфера на растительное масло

Введение демпфера для регулирования экспорта растительного масла не будет мгновенным.

Как заявил министр экономики России Максим Решетников, это может произойти в новом сельскохозяйственном сезоне, который для подсолнечника длится с сентября по август. "Те предложения, которые мы сейчас с Минсельхозом обсуждаем, будут касаться нового сезона",— сказал министр.

Он отметил, что о введении демпфера сообщили заранее, чтобы бизнес получил возможность подготовиться, передает "Прайм".

Как сообщалось, Минэкономразвития выступило за введение демпферного механизма для регулирования экспорта растительного масла.

Речь идет о введении плавающей пошлины в 70% от разницы между текущей ценой на подсолнечное масло и $0,9-1 тыс. за тонну.