12 Марта 2021
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Экономика В России
Подсолнечное масло (2020) | Фото: Накануне.RU

Названа дата введения демпфера на растительное масло

Введение демпфера для регулирования экспорта растительного масла не будет мгновенным.

Как заявил министр экономики России Максим Решетников, это может произойти в новом сельскохозяйственном сезоне, который для подсолнечника длится с сентября по август. "Те предложения, которые мы сейчас с Минсельхозом обсуждаем, будут касаться нового сезона",— сказал министр.

Он отметил, что о введении демпфера сообщили заранее, чтобы бизнес получил возможность подготовиться, передает "Прайм".

Как сообщалось, Минэкономразвития выступило за введение демпферного механизма для регулирования экспорта растительного масла.

Речь идет о введении плавающей пошлины в 70% от разницы между текущей ценой на подсолнечное масло и $0,9-1 тыс. за тонну.

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Названа дата введения демпфера на растительное масло

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Теги: масло, демпфер



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