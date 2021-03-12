Госдеп напомнил о свободе слова после замедления Twitter в России

Госдепартамент США высказал обеспокоенность замедлением работы Twitter в России со стороны Роскомнадзора.

Как заявили во внешнеполитическом ведомстве страны, свобода слова укрепляет общество, а не несет ему угрозу. "Свобода самовыражения играет важную роль в формировании более толерантного и инклюзивного общества",— сообщила пресс-служба Госдепа, передает РБК.

Роскомнадзор прокомментировал ситуацию с замедлением соцсети Twitter для российских пользователей. Ведомство велело операторам и провайдерам замедлить трафик для этого сервиса на 100% мобильной связи и на 50% фиксированной. Ранее в РКН не исключили полной блокировки Twitter, если компания не согласится выполнить требования ведомства.