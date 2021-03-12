Недельная инфляция в России сохранилась на уровне 0,2%

Со 2 по 9 марта инфляция в России составила 0,2%.

Как сообщили Накануне в Росстате, этот показатель остается на таком уровне пятую неделю подряд. С начала года инфляция составила 1,7%.

За неделю цены на куриное мясо увеличились в среднем по стране на 1,7%, на куриные яйца — на 0,9%. Сахар стал дороже на 0,4%, подсолнечное масло — на 0,1%.

Опустились цены на карамель, мясные консервы, шоколадные конфеты и соль.

Замедление годовой инфляции до 4% может задержаться до начала 2022 года. Об этом сообщает Центробанк России.