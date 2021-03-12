В ЕС продолжат вакцинацию препаратом AstraZeneca

Европейское агентство лекарственных средств считает, что использование вакцины от COVID-19 AstraZeneca можно продолжать, несмотря на выявленные случаи образования тромбов у привившихся.

Там отметили, что вакцины по-прежнему перевешивают риски и что "вакцинация может продолжаться, пока ведется расследование случаев тромбоэмболических осложнений".

Тем временем, вакцинацию данным препаратом остановили власти Австрии, Дании, Норвегии, Италии и Исландии, пишет "Коммерсант".

Напомним, в Австрии с начала кампании по вакцинации более 40 человек умерли сразу после прививки. Все смерти произошли от вакцин Pfizer-BioNTech. При этом, как обычно, было найдено, что люди чем-то болели, и смерти списали на эти болезни.