Минэкономразвития: мониторинг цен поможет сдерживать их экономическими способами

Мониторинг цен в России позволит кабмину заранее принимать экономические меры во взаимодействии с бизнесом.

Об этом сообщил министр экономики Максим Решетников. По его словам, для их принятия нужно время, поэтому важно отслеживать ситуацию заранее. Внешнюю инфляцию министр назвал "основной проблемой". "…Это импортированная инфляция, инфляция мировых цен, особенно на продовольствие...", - сказал глава Минэкономразвития. Он выразил опасения, что такая инфляция может перейти на внутренний рынок и "ударить по доходам населения".

Решетников считает, что экономические меры, в отличие от административных, требуют времени, сообщает РИА "Новости".

Ранее Минэкономразвития выступило за введение демпферного механизма для регулирования экспорта растительного масла.