Центробанк допустил снижение инфляции до 4%

Замедление годовой инфляции до 4% может задержаться до начала 2022 года.

Об этом сообщает Центробанк России. По словам экспертов регулятора, в дальнейшем с учетом проводимой денежно-кредитной политики этот показатель "может сохраняться вблизи 4%".

Сохраняющиеся противоэпидемические ограничения в стране и мире из-за эпидемии коронавиурса приводят к росту логистических затрат и издержек в целом, что поддерживает темпы роста потребительских цен в России на повышенном уровне.

В январе-феврале текущего года годовая инфляция в России достигла своего "локального пика" и в ближайшее время начнет снижаться, заявили ранее в Банке России.