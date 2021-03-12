12 Марта 2021
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Экономика В России
инфляция, бедность (2015) | Фото: allday24.ru

Центробанк допустил снижение инфляции до 4%

Замедление годовой инфляции до 4% может задержаться до начала 2022 года.

Об этом сообщает Центробанк России. По словам экспертов регулятора, в дальнейшем с учетом проводимой денежно-кредитной политики этот показатель "может сохраняться вблизи 4%".

Сохраняющиеся противоэпидемические ограничения в стране и мире из-за эпидемии коронавиурса приводят к росту логистических затрат и издержек в целом, что поддерживает темпы роста потребительских цен в России на повышенном уровне.

В январе-феврале текущего года годовая инфляция в России достигла своего "локального пика" и в ближайшее время начнет снижаться, заявили ранее в Банке России.

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Центробанк допустил снижение инфляции до 4%

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Теги: Центробанк, инфляция



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