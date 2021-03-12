"Экспромт-союз": уральский общественник в Москве призвал патриотов объединяться

Патриотическая повестка в общественно-политической жизни страны растет, как на дрожжах. Только недавно "Справедливая Россия" заключила союз с партиями "За правду" и "Патриоты России", подписав объединительный манифест и став трехглавой. Теперь, пока без манифестов и ясности в целях, всех "здравомыслящих и достойных мужей" объединяться призывает уральский общественный деятель и режиссер Сергий Алиев. Он выступил инициатором создания нового патриотического движения, которое планирует "вывести страну из спячки" через борьбу с "угрозами" и реальные дела. Подробнее – в материале Накануне.RU.

Зачатки представленного движения пока весьма скромные. Пресс-конференция, на которой объявляли о масштабных планах по синергии патриотических сил, оказалась малолюдной. Поддержать инициативу Алиева пришли профессор МГИМО, доктор экономических наук Валентин Катасонов, представительницы общественного движения "Матери планеты", также с видеообращением к собранию выступил актер Борис Галкин.

"Пока все общение с другими патриотами очень тяжело идет. Все рассматривается под таким соусом: "Мы самодостаточные, зачем нам объединяться". Я объясняю – чтобы больше было ресурсов, ведь вместе мы – сила. Такого понимания у подавляющего большинства нет. Это видно и по сегодняшней конференции. Я не стал озвучивать количество известных людей, которые сегодня должны были прийти. В последний момент они под разным предлогом отказались", – прокомментировал Алиев.

К слову, в программе пресс-конференции были заявлены доктор медицинских наук Игорь Гундаров, народный артист России Александр Михайлов и начальник штаба Общероссийского офицерского собрания Игорь Окунев. Но они не появились.

Алиев призвал к консолидации всех здравомыслящих сил, чтобы "выступать единым фронтом в общественном пространстве против тех беззаконий, которые происходят". В числе "смертельных заболеваний", с которыми потенциальное движение намерено бороться, называются колониальное правительство, ювенальная юстиция, уничтожение института семьи, "погромы" в образовании и здравоохранении, "коронавирусная истерия" и ряд других.

"Мы сейчас активно обсуждаем с военными и медиками тему вакцинации. Если сейчас всех обязуют делать прививки от коронавируса, то через полгода мы можем оказаться без армии. Это угроза национальной безопасности России, ни больше ни меньше. В прошлом году мы также все ощутили, как это, когда невозможно выйти из дома. Оказывается мы, сами того не понимая, находились в электронном концлагере. Мы живем в тюрьме, и нас контролируют. Вопросов очень много стоит, и я знаю одно: время для объединения наступило. Москва и раньше спала, и сейчас спит. Если мы не хотим слезы утереть, вскоре мы будем кровью утираться. Если мы не объединимся, то России в ближайшее время не станет, как страны", – считает инициатор объединения.

По мнению Сергия Алиева, вопрос дееспособности российской армии стоит наиболее остро с учетом возобновившихся накануне боевых действий на Донбассе. "Духовные люди говорили мне, что в этот пост будет кровопролитие: начнется оно с Донбасса и приведет к очень печальным последствиям – к открытому противостоянию между Украиной и Россией. Я откровенно понимаю, что эта пресс-конференция не будет сегодня иметь такое действие, какое мне хотелось бы. Но через очень непродолжительное время мои слова будут поняты подавляющим большинством жителей России, если, не дай бог, наша страна вступит в это противостояние", – отметил он.

Рабочее название нового движения за объединение – "В единстве – наша сила!" Дальнейшим шагом станет открытие в Москве офиса и формирование оперативного штаба – эти планы надеятся реализовать до конца марта текущего года. Сам Алиев на роль лидера движения не претендует и готов "раствориться или даже самоустраниться", только бы были патриоты соборны в своем стремлении изменить судьбу России. "В нашей стране много хороших людей, есть за кем пойти", – сказал он. При этом пока не уточняется, почему массы должны примкнуть к новому движению.

"Собрание это экспромтное. Даже название этого движения еще рабочее, нет ни манифестов, ни программ, но я стараюсь не уклоняться ни от каких мероприятий с участием тех людей, которые провозглашают лозунг к объединению. Я пришел сюда, чтобы познакомиться с новыми людьми, услышать, что нового происходит. Я никогда не претендовал роль потенциального объединяющего начала, но всегда ищу таких людей, которым я мог бы помочь, подставить плечо", – отметил в свою очередь экономист Валентин Катасонов.

Сама идея объединения витает в воздухе не первый год, добавил он, указав на то, что формат народного движения – правильная стратегия в русле объединения сил. "Как православный человек я понимаю, что партия - это не тот инструмент, с помощью которого можно спасать Россию, важно уходить от партийных предрассудков", – подчеркнул эксперт.

Идею консолидации гражданских сил оценил и актер Борис Галкин, который не смог присутствовать на конференции по состоянию здоровья и прислал видеообращение. "Наступили такие времена, пришла пора объединяться", – сказал он. Актер процитировал стихотворение "Видение на холме" Николая Рубцова и пожелал всем "постараться сделать все, чтобы смутное пророчество замечательного русского поэта не сбылось". "Желаю здравия, духовных и физических сил и сердечной искренности в намерении быть полезными нашей родине – России", – добавил Галкин.

В ходе пресс-конференции представительницы общественного движения "Матери планеты" также выразили надежду на совместные усилия в борьбе за достойное будущее страны. "Мы работаем на местах, на фронтах, в реальных жизненных ситуациях. Мы против непроверенных вакцин, фашистской медицины, которая сейчас шагает по земле. Мы стараемся делать реальные дела, которые могут помочь нашим детям, старшему поколению, военным, но мы в меньшинстве. Хотелось бы объединить всех здравомыслящих, влиятельных людей, ученых, медиков. Сегодня мы нашли единомышленников, которые тоже уверены, что Россия в опасности", – отметила активистка Лолита Емельянова.

Как отмечал Сергий Алиев, приглашать к совместной работе инициативная группа планирует генерала Леонида Ивашова, экономиста Сергея Глазьева, а вот кто действительно составит "экспертный каркас" будущего движения, станет ясно, по всей видимости, в начале следующего месяца. "Болезни все понятны. Беда в том, что большинство патриотов просто говорят о проблемах в обществе. Диагноз ясен, а исцеление никто не предлагает. Получается говорильня ради говорильни", – заявил Алиев. У него, отца пятерых приемных детей, организатора приюта для бездомных, алко- и наркозависимых, есть рецепт перемен – начать с себя. "Клетка, будучи больной раком, не может исцелить весь организм, она должна сама исцелиться. Пока каждый из нас не пойдет навстречу переменам, Россия не изменится", – заключил он.