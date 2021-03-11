Суд признал создателя конфет "Коркунов" банкротом

Бывший председатель совета директоров Анкор банка (ранее известный как Татэкобанк)и его совладелец (49,79%), знаменитый кондитер Андрей Коркунов признан банкротом. Об этом сообщается в картотеке дел Арбитражного суда Москвы.

Заявление о признании Коркунова банкротом подало Агентство по страхованию вкладов – АСВ, конкурсный управляющий. В реестре должника включены требования банка в размере 1,9 млн руб., 632 тыс. 400 руб. из которых – невозвращенный кредит, 486 тыс. 600 руб. – проценты, а 772 тыс.- пени. В отношении должника введена процедура реализации имущества.

Напомним, что в апреле 2017 г. Арбитражный суд Татарстана признал Анкор банк банкротом. Это случилось после того, как банк лишился лицензии в марте того же года и закрыл отделения в Москве, Казани, Уфе и Чебоксарах.

Но уже в марте прошлого года в Арбитражный суд Татарстана пришло заявление о привлечении к субсидиарной ответственности 15 лиц, которые ранее руководили банком, на сумму в 5,94 млрд руб. Среди них также был и Коркунов. Позже, 21 января текущего года суд отказал представителя АСВ.