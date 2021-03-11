11 Марта 2021
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Крым (2020) | Фото: Накануне.RU

В Эстонии заявили, что помогут Украине вернуть Крым

Эстония никогда не признает Крым частью России и потому поможет Украине вернуть полуостров. Такое заявление сделал председатель комитета парламента Эстонии по международным делам Марко Михельсон на своей странице в Facobook.

"Эстония будет работать над тем, чтобы международное право и права человека проложили путь к деокупации Крыма. Это требует международного сотрудничества, постоянства и, конечно же, собственного неустанного лоббирования Украины", - заявил Михельсон.

Он также добавил, что поднял эту тему на сегодняшней онлайн-конференции, которая была организована Посольством Украины в Таллине и Международным центром оборонных исследований по программе "Resilient Ukraine".

Напомним, что в прошлом месяце из России был выслан сотрудник эстонского посольства. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Москва поступила таким образом в ответ на действия Эстонии, которая ранее "абсолютно безосновательно" объявила российского дипломата в Таллине персоной нон грата. При этом Захарова заявила, что Россия всегда готова к сотрудничеству с приграничными странами, включая и Эстонию.

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В Эстонии заявили, что помогут Украине вернуть Крым

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Теги: Крым, Украина, Эстония



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