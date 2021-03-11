Скончался автор музыки к "Гардемаринам" Виктор Лебедев

Автор знаменитых композиций к известным российским фильмам Виктор Лебедев скончался. Об этом сообщил спикер законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, который от лица парламентариев высказал слова соболезнования родным и близким почившего.

"От имени депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга выражаю искренние соболезнования родным, близким и коллегам Виктора Михайловича Лебедева. Ушел из жизни замечательный мастер, чья музыка знакома каждому нашему соотечественнику. Он запомнился поклонникам своим многогранным талантом, удивительной работоспособностью, поистине неиссякаемым вдохновением", - сказал Макаров.

В пресс-службе петербургского законодательного собрания также отметили, что Виктор Лебедев более 60 лет посвящал юных композиторов и исполнителей в секреты мастерства, занимая должность профессора и декана факультета музыкального искусства эстрады Санкт-Петербургского государственного института культуры.

За весь свой творческий пути Виктор Лебедев написал музыку к 50 кинофильмам, самыми знаменитыми из которых являются "Гардемарины, вперед!", "Трудно быть богом" и "Будьте моим мужем". Помимо этого он также является автором музыки к балету, сочинений для симфонического оркестра и оперы "Волшебник Изумрудного города".