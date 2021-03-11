За помощь в розыске отца Силуана из Среднеуральского монастыря назначили награду в 1 млн

За отца Силуана, которого в конце февраля на территории Среднеуральского женского монастыря разыскивал ОМОН, назначили награду в размере 1 млн руб. Информация об этом появилась на официальном сайте ГУ МВД России по Свердловской области.

Кузнецов Андрей Владимирович (настоящее имя отца Силуана) 23.10.1974 г.р. разыскивается на территории Свердловской области за совершение убийства двух и более лиц, разбой и незаконное приобретение и ношение оружия.

Известно, что Кузнецов часто менял имена и личную информацию. Уроженец Полевского также может быть известен под именами Храмов Андрей Владимирович, 23 октября 1974 г.р., Осипов Андрей Владимирович, 23 октября 1974 г.р. и Осипов Андрей Владимирович, 23 октября 1967 г.р.

Помочь с розыском может каждый, сообщив информацию о возможном местонахождении разыскиваемого по следующим телефонам: 8(343) 358-83-38 (д/часть ГУ МВД России по Свердловской области); 8(343) 354-5124 (УУР ГУ МВД России по Свердловской области).

Напомним, что 26 января сотрудники ОМОНа, нагрянувшие минувшей ночью в Среднеуральский женский монастырь, начали вывозить некоторых мужчин, якобы не имеющих документов. Как сообщают сторонники бывшего схиигумена, сам монастырь, как и кельи, силовики обыскивали по два-три раза. Позже задержанных мужчин отпустили

Уголовное дело по факту убийства трех лиц, разбоя и незаконного оборота оружия (ч.2 ст.105 УК РФ, ч.3 ст.162 УК РФ, ч.3 ст.222 УК РФ) находилось в следственном комитете с февраля 1999 г.

В 2001 г. Свердловский областной суд осудил двоих из трех обвиняемых к реальному лишению свободы. Третий фигурант скрылся от следствия, поэтому материалы уголовного дела в отношении него были выделены в отдельное производство. Мероприятия по установлению местонахождения указанного третьего фигуранта в настоящее время продолжаются.

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