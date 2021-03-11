Министр культуры Крыма обматерила неработающую технику в прямом эфире

Уроженка Свердловской области и министр культуры Крыма Арина Новосельская выругалась матом в прямом эфире. Как пояснила сама Новосельская, во время селекторного совещания по видеосвязи у нее "отключилась машина".

Фраза "*п тв*ю мать. Поставили как обезьяне" очень удачно легла сразу после замечания главы Крыма Сергея Аксенова по нарушениям дедлайна проектов, на что тот среагировал соответствующе. Губернатор сказал Новосельской успокоиться, а курирующему Минкульт вице-премьеру Михаилу Назарову поручил провести служебное расследование.

Сама министр культуры сразу же извинилась перед коллегами, объяснив вспыльчивость неработающей техникой. Позже она еще раз объяснилась в эфире телеканала "Крым 24".

"Когда перестала работать техника и я не могла физически слышать, что происходит на ВКС (видеоконференцсвязи), у меня вырвались непарламентские выражения. Приношу всем свои извинения", - сказала Новосельская, отметив, что больше не переживает из-за ситуации.