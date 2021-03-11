11 Марта 2021
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скрин, боевик, сми, цар (2021) | Фото: youtube.com/Россия 24

«Росбалт» купил Corbeau News — источник

Издание «Правда.Ру» со ссылкой на источники сообщило о покупке российским СМИ «Росбалт» центральноафриканского информационного агентства Corbeau News.

Известно, что издание заблокировано на территории ЦАР официальными властями страны за распространение недостоверной информации. Однако несмотря на это, «Росбалт» продолжает тиражировать фейки Corbeau News даже после их опровержения.

Так, 11 марта российские журналисты выпустили статью о том, что правительственные силы ЦАР (FACA) и их союзники из России якобы казнили четверых мирных жителей.

Официальный представитель правительства ЦАР Максим Анж Казаги изучил данные о предполагаемом инциденте и пришел к выводу, что материал об инциденте был опубликован в рамках кампании по подрыву доверия населения к властям страны. Информация об этом появилась в СМИ еще 8 марта.

Однако это не помешало «Росбалту» выпустить «сенсационную» статью о якобы казни мирных жителей «русскими». Если принять в расчет появившиеся данные о покупке российским изданием центральноафриканского агентства, складывается ситуация, при которой против российских интересов в ЦАР была организована информационная кампания.

При этом в последнее время статьи о «неудачах» России в ЦАР стали появляться все чаще. Только за последний месяц Corbeau News выпустила два материала, «изобличающих» работу «ЧВК Вагнера» в республике. Оба они впоследствии были опровергнуты.

Более того, официальный представитель Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов заявил, что никаких российских специалистов, кроме сотрудников организации в стране не присутствует. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

Теперь «Росбалт» ждет судебное слушание за распространение недостоверной информации. В СОМБ заявили, что организация готовит исковое заявление, чтобы привлечь российское издание к ответственности.

«Любые заявления, подобные сделанному сегодня на «Росбалте», будут жестко пресекаться. В настоящий момент юридическая служба Содружества офицеров за международную безопасность занимается тем, чтобы привлечь информационное агентство «Росбалт» к ответственности путем подачи иска в суд за распространение недостоверных материалов портала Corbeau News», — заявил Иванов.

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«Росбалт» купил Corbeau News — источник

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Теги: росбалт, сorbeau news, цар, FACA, чвк вагнера, сомб



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