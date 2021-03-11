ФНБ начинают тратить: Путин пообещал бизнесу инвестиции из "разбухшего" фонда

Владимир Путин поручил сегодня правительству в месячный срок подготовить предложения по проектам, на которые могли бы быть направлены средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). На совещании с бизнесменами президент сообщил новость: фонд достиг того объема, при котором его средства разрешает тратить бюджетное правило.

"Ликвидные активы ФНБ превысили отметку в 7% ВВП. При сохранении текущей конъюнктуры ежемесячно фонд будет пополняться на 180-200 млрд руб. Средства свыше 7% ВВП могут быть направлены на реализацию масштабных инвестпроектов. Прошу правительство в месячный срок представить предложения по инвестированию средств ФНБ. Проекты должны быть эффективны, окупаемы и востребованы бизнесом и регионами", - заявил президент.

Ранее на этом же совещании глава Минфина Антон Силуанов назвал один из критериев для вложения средств ФНБ: на один рубль из фонда должны приходиться пять и более рублей частных инвестиций. Также одним из инструментов использования фонда будет предоставление под его средства госгарантий для инвестпроектов.