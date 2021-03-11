ФНБ начинают тратить: Путин пообещал бизнесу инвестиции из "разбухшего" фонда

11 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Собянин обнулил голосование по Лубянке

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России Москва
(2018) | Фото:

ФНБ начинают тратить: Путин пообещал бизнесу инвестиции из "разбухшего" фонда

Владимир Путин поручил сегодня правительству в месячный срок подготовить предложения по проектам, на которые могли бы быть направлены средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). На совещании с бизнесменами президент сообщил новость: фонд достиг того объема, при котором его средства разрешает тратить бюджетное правило.

"Ликвидные активы ФНБ превысили отметку в 7% ВВП. При сохранении текущей конъюнктуры ежемесячно фонд будет пополняться на 180-200 млрд руб. Средства свыше 7% ВВП могут быть направлены на реализацию масштабных инвестпроектов. Прошу правительство в месячный срок представить предложения по инвестированию средств ФНБ. Проекты должны быть эффективны, окупаемы и востребованы бизнесом и регионами", - заявил президент.

Ранее на этом же совещании глава Минфина Антон Силуанов назвал один из критериев для вложения средств ФНБ: на один рубль из фонда должны приходиться пять и более рублей частных инвестиций. Также одним из инструментов использования фонда будет предоставление под его средства госгарантий для инвестпроектов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

ФНБ начинают тратить: Путин пообещал бизнесу инвестиции из "разбухшего" фонда

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: фнб, инвестиции, антон силуанов, госгарантии



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети