Путин – российскому бизнесу: "Направляйте ресурсы, куда хотите, но лучше в дом"

Владимир Путин на сегодняшнем совещании с бизнесом и правительством по поводу улучшения инвестклимата послал ясный сигнал: сверхприбыли лучше оставлять "дома", а не тратить в "тихих офшорных гаванях", которые уже завтра могут стать совсем не тихими, учитывая мировую нестабильность.

Обращаясь к бизнесменам, президент России начал издалека – из-за океана. "Количество факторов неопределенности не снижается, коллеги. Мы видим, что происходит за океаном. Часть людей, которые совершили прогулку к Капитолию, им грозят тюремные сроки до 20 лет. Внутренние разборки не дают возможность наладить стабильность в наших межгосударственных отношениях. Как будут развиваться отношения торговые? Мы не можем сказать. Руководители компаний должны сами принимать решения по инвестпланам. Направляйте ресурсы куда хотите. Но учитывая неопределенность лучше – в дом. Здесь спокойнее и надежнее. Задача правительства – создать такие условия, чтобы было выгоднее направлять ресурсы не на выплату дивидендов в тихих гаванях (сегодня тихих – завтра что будет – мы не знаем), а на развитие бизнеса в России", - заявил Путин.

Он поручил Федеральной налоговой службе "в течение года мониторить прибыли и инвестактивности крупнейших компаний и ежеквартально докладывать президенту о конвертации дивидендов от сверхприбылей от продаж на мировых рынках".

В качестве "пряника" Путин попросил правительство поработать предложения бизнесменов по налоговым маневрам (например, заменить в регионах часть налога на имущество налогом на прибыль), которым министры (в частности Решетников и Силуанов) сегодня активно сопротивляясь.