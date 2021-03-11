11 Марта 2021
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Экономика В России Москва
коллаж, кремлевский доклад, Владимир Путин, олигархи, Алишер Усманов, Роман Абрамович, Аркадий Ротенберг, Геннадий Тимченко (2018) | Фото: Накануне.RU

Путин – российскому бизнесу: "Направляйте ресурсы, куда хотите, но лучше в дом"

Владимир Путин на сегодняшнем совещании с бизнесом и правительством по поводу улучшения инвестклимата послал ясный сигнал: сверхприбыли лучше оставлять "дома", а не тратить в "тихих офшорных гаванях", которые уже завтра могут стать совсем не тихими, учитывая мировую нестабильность.

Обращаясь к бизнесменам, президент России начал издалека – из-за океана. "Количество факторов неопределенности не снижается, коллеги. Мы видим, что происходит за океаном. Часть людей, которые совершили прогулку к Капитолию, им грозят тюремные сроки до 20 лет. Внутренние разборки не дают возможность наладить стабильность в наших межгосударственных отношениях. Как будут развиваться отношения торговые? Мы не можем сказать. Руководители компаний должны сами принимать решения по инвестпланам. Направляйте ресурсы куда хотите. Но учитывая неопределенность лучше – в дом. Здесь спокойнее и надежнее. Задача правительства – создать такие условия, чтобы было выгоднее направлять ресурсы не на выплату дивидендов в тихих гаванях (сегодня тихих – завтра что будет – мы не знаем), а на развитие бизнеса в России", - заявил Путин.

Он поручил Федеральной налоговой службе "в течение года мониторить прибыли и инвестактивности крупнейших компаний и ежеквартально докладывать президенту о конвертации дивидендов от сверхприбылей от продаж на мировых рынках".

В качестве "пряника" Путин попросил правительство поработать предложения бизнесменов по налоговым маневрам (например, заменить в регионах часть налога на имущество налогом на прибыль), которым министры (в частности Решетников и Силуанов) сегодня активно сопротивляясь.

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Путин – российскому бизнесу: "Направляйте ресурсы, куда хотите, но лучше в дом"

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Теги: дивиденды, сверхприбыли, владимир путин, бизнес



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