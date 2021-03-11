Путин начал готовить послание Федеральному собранию

Владимир Путин начал готовить послание Федеральному собранию. Об этом он сегодня сообщил на большом совещании (присутствовали представители 66 компаний) с бизнесменами и правительством, которое было посвящено вопросам улучшения инвестклимата в стране.

Президент не стал называть сроков оглашения послания, но отметил, что в связи с его подготовкой "мнения наших ведущих компаний тут крайне важны".

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что дата послания "сдвигается вправо". Ранее СМИ сообщали, что президент может огласить ежегодное послание Федеральному собранию в конце марта — начале апреля, когда снизится заболеваемость коронавирусом.

Напомним, в прошлом году Путин обратился к Федеральному собранию 15 января. В нем он объявил о начале процесса по изменению Конституции, который, в итоге, обернулся "обнулением" президентских сроков" текущего главы государства. В тот же день, 15 января, в отставку подал Дмитрий Медведев, занимавший пост председателя кабинета министров.