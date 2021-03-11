Мать карпинской "девочки из шкафа" признали вменяемой

Судебная стационарная психиатрическая экспертиза доказала вменяемость жительницы Карпинска, которая полгода прятала новорожденную дочь в шкафу. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области. Таким образом обвиняемая полностью отдавала себе отчет в совершаемых действиях.

"В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение необходимых процессуальных действий. Ожидаются результаты сложной комиссионной судебно-медицинской экспертизы для определения степени тяжести вреда здоровью девочки", - рассказали в СКР.

Напомним, все случилось в одной из квартир дома по улице Куйбышева: несколько знакомых хозяйки жилища обнаружили новорожденную девочку в истощенном состоянии. Ребенок лежал в сумке в шкафу. Выяснилось, что ему уже полгода, и все это время мать скрывала дочь от всех. Женщина воспитывает еще двух детей: девочку трех лет и сына 13 лет. Ребенка жительница Карпинска прятала в сумке в шкафу. Его обнаружили случайно подруги женщины во время застолья, вызвали скорую помощь и полицию.

Жительница Карпинска обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство малолетней, заведомо для виновного находящейся в беспомощном состоянии") и ст. 156 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение родителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетней, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетней"). Наказание за совершение наиболее тяжкого из указанных преступлений предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы.

При этом пока ничего неизвестно о следственных действиях в отношении отца ребенка. Ранее выяснилось, что он избивал женщину, а ребенок появился на свет в результате изнасилования.