11 Марта 2021
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Подсолнечное масло, сахар (2020) | Фото: Накануне.RU

Нет никакого желания прижимать нерыночными методами бизнес - Путин

Аграрии пожаловались президенту России на введение экспортных ограничений на зерновом рынке в условиях роста цен на составляющие себестоимости: ГСМ, технику, удобрения и т.д. Бизнесмены опасаются, что квоты на вывоз зерна и плавающая ставка пошлины сделают выращивание пшеницы нерентабельной.

Владимир Путин заявил в ответ, что отрасли никто умереть не даст, но "интересы граждан Российской Федерации – это абсолютный приоритет".

"Нет никакого желания прижимать нерыночными методами бизнес, - заявил президент. - Вопрос в том, чтобы развитие эффективно шло, не в ущерб нашим гражданам. Я понимаю желание продавать по этим ценам, выросшим на мировых рынках. Я не думаю так примитивно, что бизнесмены хотят набить карманы… Это все понятно. Просто баланс интересов должен соблюдаться. Почему я жестко разговаривал с коллегами из правительства [по поводу сдерживания цен на продукты]? Удары ценовые не должны быть такими, какие имели место быть. Зачем нужны субсидии на экспорт, если цены и так высокие? Вы сказали о трудности в завоевании мировых рынков. Мы стараемся вас поддерживать. Но это как с вакцинами. Мировой рынок вакцин $100 млрд. И мы видим, как действуют наши коллеги. Борьба идет за эти рынки, но все же на первом месте должно быть вакцинирование граждан РФ. Есть объективные факторы в сельском хозяйстве: рост цен на ГСМ, удобрения. И правительство должно это учитывать. Не в ущерб отрасли, но в пользу граждан РФ. Это абсолютный приоритет".

Он добавил, что в других отраслях такое тоже происходит и очень часто. "Цены выросли – конечно хочется продать по таким ценам. Ограничения связаны с извлечением сверхприбыли. Отрасль не должна пострадать с учетом мер поддержки правительства", - заявил Путин.  

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Нет никакого желания прижимать нерыночными методами бизнес - Путин

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Теги: экспортные пошлины, нерыночные меры, рынок зерна



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