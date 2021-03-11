11 Марта 2021
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кресло чиновник галстук назначение бюрократия власть (2010) | Фото: izvestia.ru

На пост главы Пермского района претендуют семь человек

На пост главы Пермского района претендуют семь человек, передает корреспондент Накануне.RU.

На конкурс заявились: глава Гамово Марсель Алдаров, замглавы администрации Пермского района Сергей Ермаков, глава Кировского района Перми Владимир Цветов, руководитель Двуреченского сельского поселения Марина Гонина, начальник юридического отдела "Пермского краевого центра дезинфектологии" Владислав Железнов, предприниматель Виктор Слесаренко и руководитель компании "Форма качественного управления" Александр Обирин.

Сам конкурс состоится 31 марта. Кандидаты представят свои программы, после чего конкурсная комиссия выберет двух претендентов, которых представит депутатам земского собрания. Окончательное решение примут депутаты.

Пост главы района стал вакантным в сентябре прошлого года, после того, как прежний руководитель муниципалитета Александр Кузнецов ушел в отставку.

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На пост главы Пермского района претендуют семь человек

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Теги: конкурс, глава Пермского района, кандидат



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