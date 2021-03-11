Челябинское УФАС привлечет к ответственности участников сговора на аукционах на покупку автогрейдеров

Челябинское УФАС привлечет к административной ответственности участников сговора на аукционах на приобретение автогрейдеров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Антиконкурентное соглашение заключили ООО "ДСТ-Иркутск" с администрацией Кяхтинского района Республики Бурятия и с администрацией Братского района Иркутской область на торгах с начальными ценами контрактов 7,9 млн руб. Речь идет об аукционах на приобретения автогрейдера СДМ25, который производит единственный производитель ООО "Специальные дорожные машины" (Челябинск).

Переписка между чиновниками и компанией свидетельствует о намерении создать для них преимущественные условия, путем установления в документации об аукционе требований к поставке автогрейдера с характеристиками, которые соответствуют параметрам автогрейдера только одного производителя.

При этом заказчик не обосновал необходимость установления именно таких параметров к объекту закупки.